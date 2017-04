Kaks korda ebaõnnestunult Kirjanike Liidu liikmeks astuda püüdnud Urmas Espenberg rääkis Areenile oma eesseisvate tööde kohta, et "kirjutamisel on suur (teos) töönimega "parlamendiromaan", mille keskel nõunikuna töötades, iga päev kuhjaga infot laekub." Urmas Espenberg on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Riigikogu fraktsiooni info- ja meedianõunik. Peagi on tal ilmumas ka rahvuskonservatiivne essekogumik.