EKRE arutab naiste importi

EKRE valimistoimkonna eestluse säilimise töörühm oli hädas. Ühelt poolt käisid pinda mehed, kes tahtsid tuua omale naisi Ukrainast, Vietnamist ja Filipiinidelt. Töörühm oli üle kuhjatud kirjadega sellest, kuidas igati ausad ja tublid mehed ei leia omale naisi, sest maalt on kõik noored naised linna pannud ja kes on alles jäänud, on paksud.

Välismaalt naiste maaletoomisele olid vastu aga feministlikud organisatsioonid. Nad olid veendunud, et eesti mehed on ülekaalukalt ülekaalus vägivallahimulised patriarhaati armastavad joodikunärud, aga Tai naistele polnud nad ka nõus neid andma.