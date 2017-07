EI TEA, MIS VÄRVI ON ORANŽ? Eesti värvilaulude tipp-10

Värvide nimetusi on meie laulutekstides läbi aegade palju kasutatud. Et mõni neist kunstilise üldistuseni tõuseb, on siiski harv juhus. Enamasti piirdutakse lihtsate tõdede äramärkimisega: rohi on harilikult roheline, taevas sinine, veri, aga sageli ka naisterahva huuled ja põsed punased, ronk must, kuu ja päike kollased või koguni kullased. Rääkimata lilledest, mis võivad olla ja muidugi ongi kõige mitmekesisemat karva. Asfalt võib olla must ja vale valge, mõlemal juhul on esmatähtis nende funktsioon, mitte värv. Võib laulda näiteks neiust mustas kleidis, kusjuures kleidi värv pole tegelikult üldse tähtis. Oluline on hoopis see, et neiu võimalikult kaua tantsiks.

Siiski leidub neidki lugusid, kus värvi tähtsustatakse kui omaette väärtust, tublisti üle kümne, mistõttu mõne loo juures on käsitletud ka olemuslikke analoogvariante – mis iga inimese maitse kohaselt võivad paremadki tunduda. Endastmõistetavalt kuuluvad edetabelisse ainult eesti heliloojate laulud.