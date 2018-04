Ei, härra minister!

Alguses oli Säuts.

„Täna kiitis VV (vabariigi valitsus – Toim.) heaks pensionireformi. Mina ja minu maksuinimesed on RMs (rahandusministeerium – Toim.) selges opositsioonis,“ kirjutas rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler ­Dmitri Jegorov 5. aprillil kell 22.35 Twitteris. „VV saadab signaali 2019. aastal sündinule, et ära mõtle 18-aastaselt ülikooli minna –mine tööle ja saad 5 a staaži rohkem. Pigem mine üldse põhikooli järel –saad 8.“

Siis, neli minutit hiljem, järgnes staaži palga suurusele eelistava pensionireformi kriitika teine vaatus: „Reformi mõju motivatsioonile ametlikku palka saada on hävitav. Oleme 19 aastat rääkinud inimestele, et mõtle enne, kui ümbrikut vastu võtad. Nüüd ütleme, et tühja sellest? Võta 500 kontole ja ülejäänud ümbrikus? Ka II sammas on niigi ju lammutamisel. Ma olen lihtsalt sõnatu.“

Need postitused, mida on siiani pidanud meeldivaks 123 inimest ja jaganud edasi 28 jälgijat, muutsid mõneti bürokraadi paradigmat. On ju Ametnik olnud Eesti poliitmaastikul peaaegu alati üks neist musta riietatud statistidest, kelle ülesandeks liigutada rambivalguses särava Poliitiku suuri sädelevaid tiibu; Ametnik on üks riigiaparaadis ringiroomavaist töösipelgaist, kelle saatuseks jääda märkamatuks.

Kuid nüüd on prožektorikiir langenud Dmitri Jegorovi kõhnale, hoolikalt raseeritud ja otsustuskindlale näole.