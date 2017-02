Ehtekunstnik Kadri Mälk pälvis riikliku teenetemärgi ja jõudis mainekasse ehteraamatusse

EHE EESTI EHE: Kadri Mälgu ehisnõel „Yehudi Menuhin” (2011, maalitud pirnipuu, must vääriskorall, kordieriit, akvamariin, almandiin, hõbe). Paremal Eve Margus-Villemsi rinnanõel „Illuminatio I” (2005, graveeritud mäekristall, raud, hõbe).

Saksa kunstikirjastuse Arnoldsche märgi all ilmus hiljuti monumentaalne teos „Edelstein/Kunst. Renaissance bis heute”, milles on ära toodud mitmed eesti ehtekunstnike tööd, kirjutab Pekka Erelt.

Kivilihvimiskunsti sünd ulatub tuhandete aastate taha Mesopotaamiasse. Kuigi teose „Edelstein/Kunst. Renaissance bis Heute“ („Vääriskivi/Kunst. Renessansist tänapäevani“) pealkiri viitab renessansile kui ajalisele piirile, on raamatu ajarada märksa kaugeleulatuvam: alguspunktiks võib pidada ikoonilist Gemma Augustead 1. sajandist pKr. Wilhelm ­Lindemanni kokkupandud raamat on Euroopa-keskne, geograafiliselt on selle keskpunkt Lindemanni kodulinn Idar-Oberstein Saksamaal, mida kutsutakse Euroopa vääriskivide pealinnaks. Siin asub ka Trieri ülikooli ehtekunsti osakond, parim kool õppimaks kivilihvimist.