Ehitajad lasevad üle nurga: millal variseb superministeerium?

Tänavu 1. mail süttis Brasiilias São Paulos asuv 25korruseline hoone. Mõistagi hakati seda tulekahju ülikiiresti suurte jõududega kustutama. Hoone kandvaks konstruktsiooniks olid neli terasarmatuuriga betoonsammast, kuid ometi hakkas maja 90 minutit pärast kahjutule süttimist kokku varisema. Hilisema analüüsi kohaselt murenes betoon armatuuri ümbert, teras hakkas kuumuse käes painduma ja kaotas kandevõime. Videokaadrid näitavad, et ühe korruse varisemiseks kulus keskmiselt seitse sekundit ja kõrghoone muutus rusuhunnikuks vähem kui kolme minutiga.

Brasiilia tundub olevat kaugel ja sealsed mured samuti. Ent möödunud aasta suvel valmis Tallinnas „superministeerium“, mille 14 korrusel töötab tuhatkond inimest. Raudbetoonist konstruktsiooniga hoone mõlemas tornis on kaks trepikoda, millest üks on suitsuvaba ning teine tule– ja suitsukindel. Seal kehtib tule­ohutusklass TP1, mis tähendab, et inimestel jääb elu päästmiseks kaks tundi: nii kaua peavad hoone kandekonstruktsioonid seaduse järgi tulele vastu pidama.

Hiljuti aga käis superministeeriumis töötajaid ohutuse teemal koolitamas ekspert, kes ütles kuulajaile otse välja, et see hoone on tema õudusunenägu.