Egiptuses rohkem naisministreid kui Eestis*

Tegu on olulise muutusega, kuna poliitika on Egiptuses alati olnud meeste pärusmaa, seega uued ministrid sümboliseerivad naiste kasvavat võimu riigijuhtimisotsuste vastuvõtmises.

Üks neist on värske kultuuriminister dr Ines Abdel Dayem, kelle juhtimise all loo autor viimased viis aastat Kairo ooperimajas on töötanud. Dr Ines on kogu ooperimaja rahva poolt armastatud ja austatud figuur, mitte ainult oma prominentse positsiooni, vaid oma avatud meele ja innovatiivsuse poolest. Just need on omadused, mida vajab kogu Egiptuse poliitiline maastik ja ühiskond üldisemalt.