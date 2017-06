Egiptuse kassid ei suuda elada ilma Facebookita

Just siis võivad uhked adopteeritud koduloomade omanikud postitada pilte ja videoid oma lemmikutest nende täies hiilguses. Sotsiaalkampaania kutsub lemmikloomade ostmise asemel neid võtma oma koju otse tänavalt. Sajad tuhanded hulkuvad kassid ja koerad on üks vähe kõlapinda leidnud sotsiaalprobleem, millest valitsus välja ei tee või selle lahendamise asemel hoopis probleemi peidab, tihti ka julmade vahenditega. Massilisi tänavakasside ja -koerte mürgitamisi toimub Kairos igal aastal ja need on tihti valitsuse poolt legaliseeritud. Egiptuse niigi hägusad loomakaitseseadused reaalelus loomi ei aita. Seetõttu on loomakaitse koondunud aktivistide ja väikeste omaalgatuslike gruppide kätte.