Eestlannast ülemust rassistist mõrraks sõimanud töötaja sai hoopis ise valuraha

Philipp Coffey kaebas töövaidluskomisjonile oma endise tööandja, Austraalia linnas Darwinis asuva kohviku Qbar peale, kust ta möödunud aasta märtsis vallandati, teatab ajaleht The Morning Bulletin.

Coffey leidis, et tema probleemid algasid pärast seda, kui kohviku juhatajaks sai eestlanna Marii Stanley. Coffey sõnul hakkas Stanley tööle palkama peamiselt oma rahvuskaaslasi. See tõi aga kaasa olukorra, kus Stanley ja teised eestlastest töötajad rääkisid peamiselt eesti keeles ning Stanley tundis end kultuurilises mõttes eraldatuna.

"On tähelepanuväärne, et personali Eesti gruppi eelistatakse kõikidele ülejäänutele ja see pole aus ka teiste töötajate suhtes," kaebas ta 2016. aasta oktoobris e-kirja vahendusel Stanleyle ja kohviku omanikule Kristie Foremanile. "Marii, see ei ole isiklik rünnak sinu vastu, annan ainult edasi kommentaarid, mis on juba mõnda aega minu kõrvu jõudnud."