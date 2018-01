Eestlanna töötab Tai lukshotellis, mille nädal maksab neli Eesti keskmist kuupalka

Kuid kui hommikul asjad pakin ja taksole tõttan – taksomaffia on Phuketil jõuline, Uberit pole ligi lastud ning näiteks lennujaamast linna saamine võtab enam-vähem sama aja ja raha mis New Yorgis –, ootab mind ees sootuks teine maailm: Phuketi idaküljel paiknev Naka saar. Tollel rannikust vähem kui kilomeetri kaugusele jääval mägisel ja metsasel maakillul on hotelle vaid üks ning ka hinnad on eksklusiivsusele vastavad – näiteks nüüd, jaanuaris, läheks nädalake The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spas kahele romantilise eraldatuse otsijale maksma 185 409,40 bahti ehk umbes 4760 eurot.

Luikvalges kleidis Airika Sirak on The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa müügi- ja turundusdirektor (direktoreid on 67 villa ja 13 deluxe-toaga hotellil veel kahe käe sõrmede jagu, alustades inim­ressursside direktorist ning lõpetades innovatsiooni- ja operatsioonidirektoriga) on Jüri tüdruk. Eelmisel kümnendil töötas eestlanna Tallinnas Peterburi teel Hiltoni kõnekeskuses reservation sales manager’ina, kuid kui keskus suleti – vahepeal oli konkurents palku Eestis sedavõrd kergitanud, et kõnede vastuvõtt tundus tõhusam Glasgow’sse viia –, pakkus Hiltoni kett Airikale valikuvõimalust jätkata karjääri Malmös, Suur­britannias või Tais, Phuketil.

Airika pidas vanematega nõu ja valis Phuketi, kuid „esimesed nädalad ma ainult nutsin ja mõtlesin, et mida ma teinud olen, kultuurišokk oli niivõrd suur. Aasias on hospitality muidugi hoopis teistsugune kui Euroopas – Euroopas kohtad sa teeninduses harva tõeliselt ehedat siirust –, aga samas juhtus siin sageli ka seda, et annad inimestele eesmärgid kätte ja kõik noogutavad peaga, aga hiljem selgub, et nad pole sinust sugugi aru saanud või lihtsalt ei tahtnud teha, mida sa palud. Järelkontrolliprotsessid on Aasias meeletud. Nüüdseks ma olen juba transformeerunud! Kui peaksin praegu tagasi minema Euroopasse, siis ilmselt oleks jälle seal esialgu keeruline.“