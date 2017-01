Eestlanna on jõuka Bahreini mehe teine naine, kuid ei saa kuidagi lahutatud

Ettevõtja Iris Tomson on kuusteist aastat olnud Bahreini mehe teine abikaasa. Nüüd on armastus läbi, kuid naisel ei õnnestu mehest lahutada.

Stilist ja endine modell Iris Tomson (38) on kolm aastat püüdnud ametlikult lahutada oma islamiusulisest mehest, kuid seni edutult. Muinasjutuline elu algas Dubais ja Bahreini Kuningriigis, kuid – nagu muinasjutud tihtipeale – ühel päeval see lõppes. „Tõld muutus kõrvitsaks,“ naeratab Iris, aga lisab enda iseloomustamiseks: „See lihtsalt poleks võinud teisiti minna, sest olen inimene, kes ütleb võimalustele alati jaa.“

Iris on olnud juba kuusteist aastat abielus Bahreini mehe Zuhair Habib Awachiga, nendest kaheksa aastat ametlikult, aga enne seda oldi kaheksa aastat „usulises abielus“ – see on kooseluvorm, mida Bahreinis kehtivad religioossed tavad tunnistavad ega pea patuks. Nende praeguseks teismeline poeg elab emaga nüüd Eestis. Iris on ametlikult Zuhairi teine naine, tema mehel on veel üks naine ja viis last.

2010. aastal läksid Iris ja Zuhair riidu.