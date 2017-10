Eestlanna loodud mustrid lähevad massidesse

Erdemi moemaja on suhteliselt noor. Endanimelise brändi asutas Kanada-Türgi päritolu peadisainer Erdem Moralıoğlu aastal 2005. 12 aastaga on Erdemist saanud elav klassika, paljuski tänu toetumisele Briti moepärandile. Erdemi kleidid on maailma glamuuriürituste punastel vaipadel kohustuslik element, moemaja klientide hulka kuuluvad teiste seas näiteks Gwyneth Paltrow, Emma Watson ja Cambridge’i hertsoginna. Mustrid ehk siis Erdemis töötava eestlanna Riin Faramelli-Kõivu looming on iga kollektsiooni oluline osa.