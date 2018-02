Eestlanna kaevandab Lapimaal kulda: „Siin on inseneri paradiis!“

Kleidi ja pastelse roosa jakiga noor naine paneb lauale nutitelefoni, raadiosaatja ning suure taskulambi. Need koos neoonvärviliste kiletunkede ning tanksaabastega on tema igapäevased töövahendid. Rõõmsameelne blond daam võib rääkida suure hasardiga seiklusrikkast elust maa-alustes rõsketes ja pimedates mudatunnelites. Ta oskab pimedas autoga kiiresti tagurdada ning võib kavandada puurtöödeplaani, arvestada välja lõhkeainelaengud ning kirjutada kivimiretsepte kullarikastustehasele.

Pärnulanna Elen Toodu on Põhja-Soomes Lapimaal asuva Kittilä kullakaevanduse 29aastane peainsener.

„Kaevandus on nii hektiline ja põnev,“ räägib elurõõmus Elen silmade põledes. „See on insenerile ideaalne paik. Ükski päev ei ole samasugune kui teine. Kord oled karjääris, siis maa all. Kord planeerid ventilatsiooni, siis puurimist ja lõhketöid.“

Kanada börsifirma Agnico ­Eagle opereerib umbes Mustamäe linnaosa suurust kullalaevandust Kittiläs, Helsingist rohkem kui lennutunni kaugusel põhjas.