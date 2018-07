Eestlane Andras Kaasik on teel maailma ühe ohtlikuma ja kõrgema mäe tippu

22. juunil tuli Pakistani pealinnas Islamabadis kokku kümnest ronijast, kolmest giidist ja kümnest šerpast koosnev ekspeditsioon, et võtta suund Hiina ja Pakistani piiril oleva mäeaheliku poole. Nende sihiks on 8611-meetrine K2 – kõrguselt maailma teine mägi, mis oma ohtlikkuse ja halastamatuse tõttu on saanud hüüdnimeks Metsik mägi.

Selles seltskonnas on ka Eesti ärimees ja kogenud mägironija Andras Kaasik (46).

Kaasik on üks kahest eestlasest, kes kuulub nn seitsme tipu klubisse. See tähendab, et ta on vallutanud kõigi seitsme mandri kõrgeimad mäetipud. Peale tema on selles eksklusiivses klubis eestlastest vaid Alar Sikk. 2011. aastal tõusid Kaasik – tuttavate jaoks Kaska – ja Tanel TuuleveskiMount Everesti ehk Džomolungma tippu. Kui Kaasik nüüd ka K2 tippu jõuab, saab temast esimene selle mäe vallutanud eestlane.

Kaasik, kes on tuntud ka kui üks Eesti suurimaid metsaomanikke, viibi retkel üksi. Ekspeditsiooni maksumus ja teel kohatavad raskused on sellised, mis võtaksid paljudel põlved nõrgaks.