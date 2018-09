Eestit vapustanud tapmise tagamaad: Kõmmari elu viimased tunnid

Kergelt hämardunud ja lämbel 18. juuli õhtul kell 23.45 astus Raivo Rätte (48) ehk Kõmmari Tallinna sadama A-terminalist välja. Viking Line’i laev Helsingist oli saabunud veerand tundi varem.

Raivo võttis takso ja palus sõita oma koju Rahumäel, Kivi tänaval. Selles majas elas Raivo koos abikaasa Palmi (40), naise teismelise poja ja ühiste lastega (10 ja 8 aastat) viimased kuus aastat.

Aga päris koduks Raivo seda kohta enam nimetada ei saanud, sest juuni keskpaigas sai läbi tema 11 aastat kestnud abielu Palmiga. Kuna lahutus tuli ootamatult, polnud paar jõudnud ühisvara jagada. Elati ühise katuse all ja lepiti kokku, et uusi elukaaslasi kumbki sellesse majja ei too.

Kui Raivo veerand tundi hiljem, umbes kesköö paiku taksost väljus, nägi ta maja ees seisvat tumedat Audi A6. Ta teadis meest, kellele see kuulus – autoomanik oli Palmi uus, 27aastane Tartumaalt pärit elektrikust elukaaslane Karel.