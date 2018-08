Eestit on haaranud kinobuum, kuid ülekuumenemise märgid on õhus

Apollo kino avas Tallinnas Kristiine keskuses uue kinorestorani ühe saali ja 44 kohaga, Forum Cinemas avab sügisel Tartus Eedeni keskuses uue kino viie saali ja 700 kohaga ning Cinamon avab oktoobris Tallinnas T1 kaubanduskeskuses kuue saali ja veidi alla tuhande istekohaga kino.

Praeguse seisuga on Tartus Apollo, Cinamoni ja Forum Cinemas kinoga kokku 13 kinosaali ja 1858 istekohta. Tallinnas on Apollo, Cinamoni, Forum Cinemas, Artise, Sõpruse ja Viimsi kinoga saale kokku 42 ja istekohti ligikaudu 5510. Kinoistmete arv kasvab Tartus uue Forum Cinemas kino avamisega 30% ning Tallinnas uue Cinamoni kinokeskusega ligikaudu 15%.

"Selge on see, et toimumas on omamoodi ülekuumenemine kinoturul," ütleb Forum Cinemas juht Kristjan Kongo. Ta lisab, et uued kinod ei kasvata enam turgu, vaid pigem jaotavad kliente ümber.