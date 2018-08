Eestis vohab patuelu: uuring näitab, et igas neljandas peres lüüakse üleaisa

Endisel presidendil Toomas Hendrik Ilvesel juhtus mitu korda nii, et ühe suhte kõrvale tekkis samal ajal ka teine, ükskord jäi legendaarseks saanud musuga vahele ka abikaasa Evelin. Aastake tagasi oli Eesti rahval irvitamisainet nädalateks, kui tuli välja, et rokkar Tanel Padari elukaaslane ­Kristel Mardisoo on meest pikalt ja süsteemselt petnud ja veelgi enam – teise mehega vahepeal koguni abiellunud.

Nädalake tagasi sai avalikkus jälle pead vangutada: poliitik Andres Herkel on abielus ja käib avalikel üritustel Kaie Herkeliga, aga lapse saab hoopis Külliki Kübarsepaga.

Statistika näitab, et üleaisa löömine pole vaid staaride privileeg. Uuring peaks naljatuju ära võtma: igas neljandas abi- või kooselus petetakse.