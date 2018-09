Eestis tehakse tippinseneride kasvatamisel rohkem sõnu kui tegusid

Kas oleme kõige tublimad?

Rahvusvaheline Valuutafond on palju aastaid kogunud statistikat maailma riikide sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kohta. Kui võtta SKT elaniku kohta ja kõik riigid (neid on peaaegu 200) selle alusel järjestada, on eesotsas tavaliselt Luksemburg, Šveits ja Norra. Leides aga Eesti asukoha aastate lõikes, saame järgmise graafiku:

Graafiku alguses olime umbes Salvadori kandis, praeguseks Portugali ja Kreeka vahel. Iseseisvuse taastamise ajast oleme kõvasti edasi liikunud, tõustes 94. kohalt 42. kohale, kuid viimase kümnendi jooksul oleme jäänud püsima samasse liigasse – „keskmiste esirinda“. Meist eespool on enamik Lääne-Euroopast, Lähis-Ida naftariigid, USA, Kanada, Austraalia, Jaapan.

Kui süüvida sellesse, kust tuleb nende riikide raha, kellel naftat pole, on vastus selge: kõrge lisandväärtusega kaupade ja teenuste tootmisest, olgu need siis luksusautod, arvutitarkvara või finantsteenused. Võtmeks on siin tehnoloogia: nutikate masinate enda heaks tööle panek võimaldab ühe inimese toodetaval väärtusel kümne- või sajakordistuda, arvutitarkvara puhul veel kõvasti enamgi.