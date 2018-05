Eestis pasknääri lasknud Malta mees anti kodumaal kohtu alla

Times of Malta teatel andis Eestis kohalik jahigiid Ciliale ja ülejäänud jahituristide grupile mõista. et pasknääri laskmine on Eestis lubatud. Jahigrupi liikmete hulgast õnnestuski vaid Cilial vastav lind tabada. Eesti-Vene piirialadel kütitud värvikireva pasknääri võttis maltalane ka koju kaasa.

Kui Eesti tollis leidsid ametnikud, et Cilia võib linnu Maltale viia, siis Maltal otsisid tolliametnikud tema pagasi läbi ning tuvastasid, et ta veab endaga riigis kaitse all oleva linnu laipa. Asi jõudis kohtusse.