Eestis elavad välismaalased: valimiste kohta on vähe infot

Lõunapoolkera suurimast linnast pärit Brasiilia ja Itaalia kodakondsusega Eduardo Ferreira Fontes Mercer (38): „Info leidmine on välismaalase jaoks keeruline.“



Eduardo tuli Eestisse õppima. Mees tegi oma magistrikraadi Tallinna ülikoolis, erialaks arvuti-inimeste vaheline infovahetus. Enne elas ta Brasiilias, São Paulos, tõelises suurlinnas, kus on kümme korda rohkem inimesi kui terves Eestis. Ta on elanud ka paar kuud USAs ja Itaalias. Pärast ülikooli leidis mees siin töö ning praeguseks on ta Eestis elanud juba natuke üle nelja aasta ja on eluga siin rahul. Hetkel töötab Transferwise’is tarkvarainsenerina.

„Ma olen siin selleks, et jääda,“ ütleb Eduardo. „Me ostsime just korteri ning saame selle detsembris kätte. Ma tõsiselt arvan, et meil on Eestiga seoses pikaajalised plaanid.“ Eduardo elab Eestis koos abikaasaga, kellel on ainult Brasiilia kodakondsus. Tema kvalifitseerub valijaks alles järgmisel aastal, kui saab kätte oma püsiva elamisloa.