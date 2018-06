Eesti Wabariigi äriperede pärijad on skeemitajate tõttu varandusest ilma jäänud

Eelmise nädala Ekspressis kirjutasime, kuidas Eesti Wabariigi mõjuka ärisuguvõsa Scheelide pärijad arvasid, et neil on Tallinna külje all Veskimöldres magus sajahektariline maatükk. Kui tekkis aga huvi see rahaks pöörata, siis selgus, et maa on juba ammu võõrastele „mehele pandud“. Kinnisvarahai Margus Haud, kelle nad Eestis kinnisvara eest hoolitsema olid pannud ja keda nad täielikult usaldasid, oli maatüki oma firma võlgade katteks tagatiseks seadnud. Võlgadega jänni jäänud Haualt võetigi lõpuks maa ära ja müüdi väga odavalt uutele heausksetele omanikele.

Väga sarnane lugu juhtus ka Puhkide pärijatega. Puhke loetakse esimese vabariigi silmapaistvaimaks ärisuguvõsaks. Dünastiale pani 1881. aastal aluse viljakaupmees ja veskiomanik Jaak Puhk ja selle viisid tippu tema viis poega Joakim, Voldemar, Eduard, Aleksander ja Evald. Enne Teist maailmasõda kuulusid perefirmale "Puhk ja pojad" veskid ja vabrikud, üleriigiline kaubamajade võrk, autoäri, kinnisvara nii Eestis kui välismaal.