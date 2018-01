Eesti vanamehestub*

Möödunud aastal lahvatasid Eestis esimesed ahistamisskandaalid. Aasta alguses selgus, et Tartu ülikool keeldus uurimast doktorandi seksuaalse ahistamise kaebust oma õppejõu vastu. Sügisel vapustasid meid kaks skandaali korraga: riigikogu aseesimees Taavi Rõivas pidi vastust andma, kas ta külmkappide vahel tantsis või ahistas ja mis vahe neil tegevustel on. Tartu psühhiaater Lembit Mehilane käperdas naispatsienti ja õigustas end sellega, et tahtis patsienti vaid tunnustada kenade kehavormide eest. Vastureaktsioonina kõlas palju eitamist ja õigustamist: vaevalt, et ikka ahistati, ja isegi kui ahistati, siis mis sellest – tavaline asi.