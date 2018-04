EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: veel rohkem NOËPi ja rekordeid

Eelmise nädala Eesti lugude tabelit ründas NOËP lugudega uue EP pealt ja varasemast varasalvest. Sai ennustatud, et selline olukord jätkub, ja näe! Jätkubki! Kusjuures läheb NOËPi jaoks veel magusamaks.

Lauluga „New Heights“ hoiab ta endiselt esikohta. Esikümnes on endiselt seitse temaga lugu – nende sisse on siis arvestatud ka „San Francisco“ Sander Mölderi EP-lt. Aga tipp-40sse on roninud juurde kaks varasemat NOËPi lugu lisaks – „Mumbathoon“ (kohal 23) ja „Rihanna“ (kohal 32). Seeläbi on esimese 40 seas kokku 12 lugu NOËPiga. See on uus rekord! Aplaus.

Ja tõenäoliselt pani publikut oma aparaatides NOËPi vajutama nii uue EP ilmumine kui kaks täissaalile kontserti märtsi lõpus Kultuurikatlas.

NOËPi rekordit võivad peagi ohustada 5MIINUST, kellelt ta rekordi üle lõi ja kellel kohe uus EP ilmub, ja see võib kogu bändi materjali taas kõrgele tõsta, ning reket, kellel ilmub 20. aprillil uus täispikk plaat „Rahu“. Oleks kummaline, kui reketi albumi lood robinal tabelit ei vallutaks.

Robinal pole miskipärast tabelit vallutanud Leslie Da Bassi uudisalbumi „Koridorid“ lood. Laul „Naine“ on endiselt kenasti tabelis, kuid ülejäänud palad pole veel lendu tõusnud ja ka albumitabelis on „Koridorid“ uue tulijana tagasihoidlikul 82. positsioonil. Äkki pole massidele veel kohale jõudnud, et uus Da Bass on digitaalselt kuuldeulatuses või siis eelistatakse tõesti vana head laserplaati.

Küll aga on Eesti publik automaatselt ära jaganud, et The Weekndil on värske materjal väljas. Suurel reedel ilmus süng-R’n’B-lasel minialbum „My Dear Melancholy“ ja kõik selle kuus lugu on singlitabeli tipp-40s. Uute tulijatena.

Kõige kõrgemal neist avalugu „Call Out My Name” (kohal 2) ja kentsakalt, aga samas loogiliselt, reastuvad ülejäänud lood minialbumilt täpselt samas järjekorras, nagu nad plaadil asetsevad. Ehk siis plaadi esimese otsa lugusid on kuulatud rohkem kui tagumise otsa lugusid. Viimane neist, „Privilege“, on The Weekndi uutest tulijatest kõige madalamal – kohal 24.

Ja nii saab ka The Weekndi enda nimele paar rekordit. Kõige rohkem lugusid tipp-40s ühelt artistilt – The Weekndil on neid siin seitse (just hiljuti haaras endale selle tippmargi XXXTENTACION viie looga) – ja kõige rohkem uusi tulijaid tabelis ühelt artistilt. Neid siis The Weekndil samuti kuus.

Singlitabeli esimeselt kohalt hoiab The Weekndi veel Drake ja tema megahitt „God’s Plan“ eemal, aga albumi tabelit kroonib uustulnukana tema „My Dear Melancholy“.

Albumitabelis on veel uusi tulijad. Loomulikult värsket räppi ja värsket Aasia värki. Trap-staari Rich the Kidi uus plaat „The World is Yours“ on lennanud 8. kohale. Lõuna-Korea seitsmeliikmelise poistebändi BTS jaapanikeelne album „FACE YOURSELF“ on uue tulijana kohal 13 (märkus! See on teine Lõuna-Korea artist, kes meil tabelites figureerimas). Ja kohal 21 näitab esimest korda nägu Venemaalt Novosibirskist pärit hiphop-artisti Элджей (anglosaksi keeleruumis on tal artistinimeks Allj) album „Sayonara Boy X“. Ka temal on mingi kihk Aasia asjus – vaadake plaadi ümbrist, nime ja lugu „Suzuki”.