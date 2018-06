EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Uudo sepistas end numero uunoks*

Uus artist saab enda kontole Eesti digitaalse muusikatarbimise edetabeli esimese koha – superstaar 2018 Uudo Sepa „Võitmatu“ on rühkinud Eesti lugude tabeli esimeheks. Palju õnne ja edu edaspidiseks!

Ka singlitabelis on Uudo pressinud end välismaiste kangelaste vahele esikümnesse – kõrgele 7. kohale.



Eesti lugude tabelis on veel lausa kolm päris uut lugu. Üsnagi tavatu selles võrdlemisi kinnises seltskonnas. Oma värskete paladega on tabelisse jõudnud Lenna (kohal 15 on tema „Kolm korda“, nädala kõrgeim uus tulija), Getter (looga „Chasing Trouble“ on ta jõudnud pärast kaheksa nädala pikkust ponnistamist üle esineljakümne läve kolmekümnendaks) ja Ewert and the Two Dragons (nende „Journey“ on 37. kohal).

Seeläbi on sel nädalal tipp-40s lausa 15 eri artisti.