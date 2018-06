EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Taukari „Salaja” paneb jube hea hooga

No vaata siis Taukarit!

Tema juba aastal 2016 ilmunud lugu on siblinud Eesti lugude tabelis teiseks. Väga õnnestunud promokampaania, väga õnnestunud singlikampaania vanale loole – sotsiaalmeedias on ostetud loole buusti, saatejuht Taukar esitas pala ka superstaarisaates. Eelmisel nädalal tõusis 21. kohalt viiendaks, nüüd siis viiendalt kohalt teiseks. Ei tea, läheb number üheks ära või.

Mingi arvestatav vahe „Salajal“ Eesti lugude liidriga, bändi 5MIINUST „Trenažööriga“, on, sest singlitabeli arvestuses on Võsu pätid kohal 23 ja Karl-Erik kohal 38. See on esimest korda, kui Taukari lugu on singlite üldtabelisse tunginud.

Muidu panevad Eesti kuulajad Eesti lugudega aga tuima. Esimese 40 seas pole ainsatki uut tulijat, üksnes 3 taas tabelisse sirutunut ja needki palad artistidelt, kes nii või naa on 40 hulgas mõne teise looga. Taukar on tagasi paladega „Ei“ ja „Segased lood“, Arop looga „Täna“.