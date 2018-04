EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Reket valmistub suuremaks soorituseks

Ohoh... Eesti lugude tabeli kõrgeim uustulnuk – täpsemalt: taastulnuk – on vana lugu. Räppar Reketi „Öö läbi“ eelmisel aastal ilmunud plaadilt „Super ei“. Ja ka tulemuselt järgmine uus tulija on vana lugu ja Reketi lugu. Aastal 2916 ilmunud plaadi „Tuule tee“ üks hittidest „11:11“.

Ja kui vaadata tabelis allapoole, siis ka seal pole ainsatki päriselt uut lugu.

Uut muusikat muidugi ilmub kilode kaupa, aga näe, ei pääse löögile kuulamisaparaatides.

Ja Reketi lugude väikest tõusu võib vahest põhjendada sellega, et liikvele on läinud jutud kohe ilmuvast uuest albumist „Rahu“ (mis ilmub 20. aprillil) ja sellelt on välja nopitud ka juba üks lugu „Külm ja raske“.