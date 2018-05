EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Post Malone tuli meie meestega laiama

Eelmisel nädalal juhtus mäletatavasti selline lugu, et Reket haaras kõik tabelid endale. Kõige tugevama haardega Eesti lugude tabeli, kus 14 esimest kohta kuulusid paugust talle. Nüüd on siis näha, mis juhtub sellise kaliibriga tähe nagu Reket lugudega, kui nad on ühele tabelile tormi jooksnud.

Kui välismaa suured artistid pikad plaadid välja annavad ja massiga tabeli vallutavad, ei jätku seda valitsemist kauaks. Põhimõtteliselt nädalaks. Reketiga on hetkel teistmoodi – jõudu on jätkunud vähemalt kaheks nädalaks. Kõik tema uue albumi palad on Eesti lugude esimeses pooles – üksnes NOĖPi „New Heightsil“ ja Aropi „Kiki Mikil“ on õnnestunud Reketi lugude vahele ja tagasi kõrgemale pressida. NOĖP kohale 7, Arop kohale 14.