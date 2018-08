EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Nublule nelikvõit

Kui Nublu „Mina ka” suve algusotsas Eesti lugude number üheks kimas ja seal pikemalt koha sisse võttis, sai ettevaatavalt siinsamas öeldud, et ega väga ei imestaks, kui „Mina ka” suve lõpuni liidripositsiooni hoiab.

Aga seda ei juhtunud. „Mina ka” on esikohalt pühitud ja süüdistada saab Nublu selles ainult Nublut. Esikoha on haaranud nüüd tema uus pala, ehtsa tantsusaalibiidiga „öölaps!”.

Ja veel, Nublu teine uus pala, samuti EPlt „Mind on mitu” pärit „2 Quick Start” on Eesti lugude tabelis uue tulijana kohal kolm.

Misläbi on nüüd kodumaiste lugude listis selline olukord, et esikohal on Nublu, teisel kohal on Nublu („Mina ka”), kolmas on Nublu ja neljandal positsioonil on Numblu remix duo Öed hitist „Rulli Rulli Rulli”.

Niisiis, kui Eesti digitaalse muusika tarbimise edetabel oleks iganädalane spordivõistlus, siis sel nädalal võtnuks Nublu nelikvõidu.

Sellest on paremaks muidugi pistnud Reket, kes haaras albumi „Rahu” ilmudes endale kohalike palade paremusjärjestuses 14-võidu. Aga siis ilmus ka pikk plaat ehk täpselt nii palju lugusid korraga.

Nublut kuulatakse nii kõvasti, et ka singlite tabel – rahvusvahelised ja Eestimaised lood ühes arvestuses – kuulub temale. Seal on tema omad esimesed kolm kohta, „Rulli Rulli Rulli” töötlus jääb Dynoro ja Gigi D’Agostino loo „In My Mind” järel viiendaks. Eesti artistil suures mängus sedavõrd valitseda on esmakordne.

Albumite tabelis on Drake’i „Scorpion” Travis Scotti uue plaadi „ASTROWORLDi” esikohalt eemale kihutanud ja trooni enda pähe tagasi surunud.

Ja uustulnukad nimetatud loetelus on taaskord räppmuusika artistid. Niucki Minaji „Queen” kohal 11 ja träppar Trippie Reddie „LIFE’S A TRIP” kohal 16.

Kogu tabelist kuulub 22 kohta räppmuusika albumitele.