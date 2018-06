EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Nublu tuli ja lendas, XXXTentacion läks ja lendas

Seda päeva olen ma oodanud.

Õigemini seda nädalat. Et kui Nublu jõuab Spotifysse, iTunesi ja Deezerisse, mis siis juhtub.

Juhtub see, et Nublu kihutas laksust esimeseks, Eesti lugude tabelis, oma uue looga „Mina ka”, kus teeb kaasa ka Reket .

See on nüüd Nublu, kes on varem oma muusikat kuulamiseks üles sättinud vaid Soundcloudi ja YouTube’i (mille kuulamisi meie tabelid veel ei arvesta), esimene hitt Eesti digitaalsetes edetabelites ja numbrid on sellel muljetavaldavad. Spotifys on „Mina ka’d” tänaseks vajutatud üle 43 000 korra. YouTube’is ja Soundcloudis, kus lugu on juba kauem kuulda olnud, on arvud vastavalt 359 463 korda ja 102 000 korda.

Et palas teeb kaasa ka Reket, on see temalegi järjekordne esikoha lugu.

Ja singlite üldtabelis on Nublu nädala kõrgeim uustulnukas väärikal kolmandal kohal.

Eesti lugude tabel on – Nublu tähesööstu kõrvale jättes – ülimalt rahulik. Uudo Sepa vaimustus on pisut taandunud ja noormees on palaga „Võitmatu” kolinud esimeselt kohalt viiendaks. Teise suure langemise on teinud Tommy Cashi „Pussy Money Weed” – kümnendalt, kuhu ta selle varasema looga pärast Pirita kloostri kontserti tõusis, kolmekümne kuuendaks. Ülejäänud tabel on võrdlemisi stabiilne. Ka uued lood kogu listis, Reketi „Rahvalaul” ja „Lõks” ning Aropi „Täna”, on taastulijad, tabelisse naasjad.

Välismaa muusika tabelites valitseb sel nädalal kurbus. Traagika. Ja lein.

Eelmisel esmaspäeval lasti Floridas maha 20aastane räppar XXXTentacion ja kui nukker teade üle maailma levis, tõusis kõrgele XXTentacioni kuulamine.