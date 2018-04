EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: NOËP loëb platsȉ puhtāks

Andres Kõpperi NOËP andis välja esimese pikema teose, EP „Heads in the Clouds“, ja plaadike, mis ilmub peagi ka füüsilisel kujul, on võtnud Eesti lugude edetabeli põhimõtteliselt endale.

Aasta alguses väikeplaadilt lendu lastud esimene pääsuke „New Heights“ on pärast üheksat nädalat tabelis põrutanud esikohale. Kolm lugu – „Cold Medicine“, „Offside“ ja „Loved The Love“ – sellelt on uute tulijatena esikümnes ja EP viimane lugu „TV“ samuti uue tulijana 12.

Kõik NOËPi uued lood niisiis kõrgel tabelis ning EP ilmumine on suurendanud ka artisti varasemate lugude digitaalset tarbimist. „Jennifer Lawrence“ tõuseb kohale viis, „Rooftop“ kaheksandaks, Sander Mölderi EP-lt pärit ja Kõpperi lauldud „San Francisco“ kohale kümme, „Golden“ jällegi kahekümne kaheksandaks.

Vaata tabelit Ekspressi veebiväljaandest.