EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Miljardid tuuritavad end üha populaarsemaks?

Muusikatabelid Eesti vabariigis on taas rahulikus ja tavapärases seisus. Tavapärases seetõttu, et Aropi „Kiki Miki“ on taas Eesti lugude listis esikohale tagasi roninud – võtnud koha seal, kus oleme harjunud teda nägema.

Ka albumite ja singlite tabelite number ühed on endised. „Black Pantheri“ soundtrack-plaat nihutab tabelijuhtimise rekordi viiele nädalale ja singlitabelis viib endiselt liidrina püsiv Drake’i „God’s Plan“ selle tabeli valitsemise rekordi seitsme nädala peale.

Üks huvitav sündmus on toimunud albumite tabelis.