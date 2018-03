EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: me ♥ XXXTENTACIONi!

Eesti muusikatabelites on üks uus number üks! Albumite paremusjärjestiku esimeseks on uue tulijana kihutanud XXXTENTACION plaadiga „?“.

Esikümnes püsib endiselt XXXTENTACIONi eelmine teos – läinud aasta sügise alguses ilmunud „17“, mis teeb artistist esimese kangelase, kellel on korraga esimese kümne seas kaks plaati.

Ja XXXTENTACIONi on valgunud täis ka singlite tabel. Lugusid plaadilt „?“ on uute tulijatena tipp-40s neli ja juba varasem hitt „SAD!“ on nüüd roninud kohale 4.

Kogu kupatuses, esisajas, on XXXTENTACIONi lugusid 14.

Kes on XXXTENTACION, keda Eesti muusikapublik, selge see, et armastab?