Eesti lugude edetabelis seisab kolmandat nädalat kõik paigal. Esiviisik on identne, esimese 20 loo hulgas uusi lugusid pole - pisut on vahetatud kohti, ja ka esimese 40 sekka on vaid üks lugu end pressinud, keda möödunud nädalal nende hulgas polnud. See ka vana lugu Hoaxi "Ära enam hella" koos Tigraniga.

Võimas stabiilsus. Või kurb stagnatsioon?

Igatahes annab see märku, kui keeruline on tegelikult uutel lugudel ja uutel artistidel jutule pääseda.

Pisut rohkem väriseb maapind välismaise muusika jalge all.