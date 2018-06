Kuidas läks tabeliarvestuses tema lool „Võitmatu“, mis lasti Spotifysse kuulamiseks kell 00:000 eelmise esmaspäeva alguses? Kusjuures, ainus keskkond, kus Uudo „Võitmatu“ kuuldavaks sai, oligi Spotify.

Läks päris hästi.

Plaadifirma Universal süles on uus rekord – nende välja antud Eesti lugu on Spotifys kuulatud nädala aja jooksul 30 000 korda. Kuid! See on vinnanud Uudo ja tema „Võitmatu“ uue tulijana neljandale kohale. Mitte siis päris tippu.

Kes on esimene?