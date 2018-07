EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: ka Drake ei saa Nublust jagu

Nublu „Mina ka” jätkab nii Eesti lugude kui ka singlite tabeli number ühena. Spotifys on pala kogunud juba 160 000 kuulamist. Võrdluseks Eesti lugude tabeli teise koha pala, 5MIINUSE „Trenažöör”, mis on jupp maad kauem kuuldaval olnud, aga nende ridade kirjutamise ajal on Võsu huligaanide hitil kuulamisi 104 000.

Üsna hoogsalt praegu üle Eestimaa kontserte andev Nublu jäi löömata ka superstaar Drake’il, kellel ilmus 29. juunil viies stuudioalbum „Scorpion”. Kanada räppari meeletut populaarsust arvestades võis eeldada, et ta võtab massiga kogu singlite tabeli endale, aga päris nii see ei läinud.

Drake on muidugi tubli – Michael Jacksonit sämpliv „Don’t Matter to Me” on uue plaadi lugudest kõige kõrgemal, Nublu järel teine, ning albumilt on tabelisse lennanud kokku kümme uut lugu ja varasem hitt „Nice for What” veel ka taastulijana.