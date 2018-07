EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: hitid seisavad leitsakus

Palav on. Jube palav. Ja aparaatide nupukesed on kinni kleepunud, äkki on ka liiva vahele läinud ja klahvid kinni kiilunud. Seda võib aimata selle nädala edetabelitest, kus kõigi kolme ülemised on enam-vähem samad, mis eelmisel nädalal.

Kõige stabiilsem on Eesti lugude tipp-40. Esimesel kuuel kohal on täpselt samad lood, mis läinud korral, üksnes veidi on kohti omavahel ümber mängitud. Nublu „Mina ka” jätkab esimesena, koosluse Öed „Rulli rulli rulli” pressis teiseks ja kujuneb äkki „suvelooks nr 2”.

Uusi tulijad Eesti tabelis pole ning kõige suurem sündmus kogu paremusjärjestuses on NOËPi ja Liis Lemsalu ühise loo „Tangled Up” tõus positsioonilt 25 kohale 8.