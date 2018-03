EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: EV100 pani rahva vanu hitte kuulama?

Muusika digitaalse tarbimise edetabelites on esimeses otsas kõik enam-vähem tüüne. „Kiki Miki“ valitseb seitsmendat nädalat Eesti lugude listi, Kendrick Lamari kokku pandud „Black Pantheri“ soundtrack albumite ja Drake’i „God’s Plan“ singlite tabelit.

Kõige huvitavam liikumine või siis veidrus või lausa anomaalia asub aga Eesti lugude ja albumitabeli selles osas, mis jääb tipp-40st väljapoole.

Toimetusel endal on kõigist tabelitest nimelt käes esisajad ja Eesti lugude saja edukaima loo seast leiame sel nädalal uute tulijatena selliseid tuntuid palju nagu Kõrsikute „Suuda öelda ei“, Curly Stringsi „Kauges külas“ ja „Kättemaks“, Inese „15 magamata ööd“, Ewert & The Two Dragonsi „(In the End) There’s Only Love“ ja „Circles“, Trafficu „Für Elise“, Smilers & Genka „Armastan ma luuserit“, Lenna „Mina jään“, Elina Born & Stig Rästa „Goodbye to Yesterday“, Shanoni „Tuhat ja üks ööd“, Jüri Pootsmanni „Aga siis“ ja Vaiko Epliku „Nelgid“.