EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Eminem lõugas end tabelisse

Tänaseks on esimesed viis kohta olnud lugude nublu „öölaps!“, nublu „Mina ka“, nublu „2 Quick Start“, Öed „Rulli Rulli Rulli (nublu remix)“ ja 5MIINUST „Trenažöör“ käes täpselt kuu aega. Alates nädalast, kui ilmus nublu uus kahe looga singel („öölaps!“ + „2 Quick Start“), pole ükski uus või järgmine pala esiotsa trügida suutnud. Eelmise nädalaga võrreldes on ka kõikide lugude asetus sama.

Üks päris uus lugu Eesti laulude tabelis siiski on. Superstaar Uudo Sepa värske teos „Sinule“. Roninud täpselt kartmatu esiviisiku taha kuuendaks.

Kas keegi julgeks raha mängu panna, et Uudo pressib tuleval nädalal veel kõrgemale? Purustab selle viisikvalitsemise?

Mina ei julge.

Singlite tabelis on uustulnukaid lademes. Kokku kümme. Aga nad on kõik ühelt artistilt ja ühelt albumilt. Ehk siis tavaline asjade käik, kui mõnel väga suurel artistil uus kauamängiv välja tuleb. Eminem andis n-ö üleöö-albumi „Kamikaze“, ja kümme plaadi pala lupsti esimese 40 seas. Neist kõige kõrgemalt koos kolleegi Joyner Lucasega esitatud „Lucky You“.

Listist on välja jäänud vaid kaks plaadil leiduvat lühikest skitti ja koos Jessie Reyeziga esitatud „Nice Guy“.

Kuid päris singlitabeli tippu Eminemil asja pole. Seal istub nublu, koos juba eespool nimetatud kolme looga, ning Eminemi „Lucky You“ jõud rauges ka enne Dynoro ja Gigi D’Agostino hitist „In My Mind“ mööda rühkimist. Nii et „Lucky You“ lendas viiendaks.

„Kamikaze“ – plaat, kus Eminem annab provotseerivalt tulikuuma ja sülgab tuld kümnete isiklike vaenlaste poole – on albumite paremusjärjestuses oodatult number üheks kihutanud.

Värsket verd ehk uusi plaate toovad kauamängivate paremusjärjestusse veel gay-ikoon Troye Sivan (album „Bloom“ uue tulijana kohal kolm), USA poisteviisik Why Don’t We (album „8 Letters“ kohal 12) ja The Chainsmokersi EP „Sick Boy... Save Yourself“, mis on kohal 17. Trupi tohutut populaarsust arvestades üsna madalal? Jah. Aga tegu on ka EPga, kus on vaid kuus lugu, mistõttu tuleb mängimiskordasid vähem ja enamus paladest on juba ammu-ammu leierdamist saanud.