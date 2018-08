EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Drake löödi troonilt minema

Koos kuumalainega jõudis lõpule Drake’i valitsusaeg ja nii Eesti kui ka välismaa tabelite kuningaks on sootuks üks teine räppar. Ei, see pole Nublu — kuigi ka tema laine kestab siinmail endiselt ja lõppu veel niipea ei paista.

Seni madalat profiili hoidnud räppar sisenes sotsiaalmeediasse, ning voogedastuskanalitesse jõudis mitte üks, vaid lausa mitu tuliuut pala — Jassi Zahharovist inspireeritud “Öölaps” ja “2 Quick Start”, mille nimi kõneleb ilmselt enda eest. Striimida saab ka lõpuks mehe remixi Ödede loost “Rulli Rulli Rulli”, mis värskes Eesti lugude pingereas teisel kohal.

“Rulli Rulli Rulli” Nublu remix ongi selle nädala kodumaiste lugude tabeli ainus uus tulija. Trad. Attack! on oma viimase singliga “Lell’o” pingereast kadunud ning üha allapoole on liikumas NOËP ja Liis Lemsalu looga “Tangled Up”. See-eest on taas leidnud oma tee tabelisse Ödede “Ära käpi mind” ( 24. koht), Aropi “Lase mul olla mina” (38. koht ) ning reketi “Lõks” (39. koht) ja “Musta Luige Teooria” (40. koht).

Singlitabelis on Ödede ja Nublu koostöö neljandal kohal ning kõik ülejäänud uustulnukid pärinevad USA hiphoppari Travis Scotti psühhedeelsest lõbustuspargist “Astroworld”: “Stargazing” (8. koht), “Sicko Mode” (14. koht), “Carousel” (38. koht) ja “Stop Trying to Be God” (39. koht).

Kui singlitabelis on tema värsketel heliridade tulemused pigem tagasihoidlikud, siis muusiku kunagise meelistivoli järgi nime saanud Scotti kolmas stuudioalbum on esimene, mis suutnud viis nädalat albumitabelit valitsenud “Scorpion’i” troonilt lükata.

Travis Scott on liider ka Billboardi muusikatabelis, mille esikoht kuulus samuti varem Drake’ile. Tegemist on edukaima tänavu ilmunud albumiga pärast “Scorpion’it”. Killukese LP edust saab endale kirja panna ka Drake, kes lööb kaasa loos “SICKO MODE”. Lisaks Kanada menukile on Travise värskele hittalbumile andnud oma panuse terve plejaad muusikamaailma suurnimesid — Pharrell Williams, James Blake, Swae Lee, Frank Ocean, John Mayer ja Tame Impala on vaid mõned, kes aidanud Scottil saada maha aasta ehk ühe olulisema albumiga.

Sellega aga värsked Travis Scotti uudised ei piirdu. “Astroworld’i” ilmumise päeval avaldas ta veel kolm täiesti uut singlit, ilmus video loole “Stop Trying to Be God” ja alguse on saanud üks täiesti uus muusikasündmus. Nimelt teatas mees mõned päevad tagasi, et kavatseb käima lüüa oma festivali, mis kannab loomulikult nime Astroworld. Muusiku kodulinnas Houstonis toimuv festival saab oma avapaugu 17. novembril ja Travis Scott ise on ise muidugi peaesineja. Ülejäänud artistide nimistu pole veel teada, kuid Scott on lubanud isiklikult kõik esinejad välja valida.