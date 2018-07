EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: Axli, Slashi ja Duffi visiidi kõrvalmõjud

Albumitabelis on esiviisik sama, vaid mõned kohad on ümber mängitud. Rahva lemmikuks on loomulikult Drake’i „Scorpion“. Uusi tulijaid kohtab, kuid neist märkimisväärseim on kahtlemata Guns N’ Roses. USA rokilegendid korraldasid möödunud nädalal Tallinna lauluväljakul megasõu ja rahvas on nüüd bändi vanadele kauamängivatele kuuma andnud. Pingerea 7. kohale jõudis GNR’i 1987. aastal ilmunud debüütalbum „Appetite For Destruction“, mis möödunud kuul küll Universali poolt uuesti avaldati. 21. kohalt leiab nende parimad palad ehk 2004. aasta kogumiku „Greatest Hits“ ja tabeli lõpus rokib 1991. aastal ilmavalgust näinud „Use Your Illusion II“. Axli, Slashi ja Duffi visiidi järellainetus kaua vast ei kesta ning järgmisel esmaspäeval ilmuvas tabelis on tõenäoliselt need positsioonid juba teiste poolt hõivatud.