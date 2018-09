EESTI TIPP-40 MUUSIKAS | albumitabelis on taas leina – seekord Mac Milleri kurb lahkumisetendus

Jälle saab sedasama kirjutada, aga prooviks hästi kiirelt. Nublu on esimene, nublu on teine, nublu on kolmas, nublu on neljas. Kolmteist nädalat on kuulunud Eesti lugude edetabelis esiots temale, sellest viis nädalat neli temaga lugu neljal esimesel kohal. Tippmark aina jämeneb.

Pisikest murdumist nublu kuulamise ja kuulamise hoos võib siiski märgata. Singlite tabelis ta enam kolme looga ei juhi. „2 Quick Start“ langes nüüd kolmandalt kohalt kuuendaks, ja tema „Rulli rulli rulli“ remiks sammukese üheksandalt kümnendaks.

Eesti tabel jätkab rammestava stabiilsusega. Päris uusi lugusid listis pole ning need, mis on, seisavad üsna paigal. Taastulijana on positsioonile 40 nihkunud Ewert & The Two Dragonsi iidne „Good Man Down“. Uudo Sepp, kelle „Sinule“ tungis eelmisel nädalal uue tulijana kuuendale kohale, on tõmbunud alla kaheksandaks. Ei saanud ta isegi 5MIINUSE „Trenažöörist“ läbi, aga ehk istub pikemaks ajaks siiski esikümnesse.