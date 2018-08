EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: ajage oma kõrvamajadele nüüd kargud alla ja hakake muusikat kuulama!

Sedasorti pilti pole varem avanenud, et Eesti lugude esikümme on liikumatu. Kõik esimesed kümme lugu on täpselt samal kohal kui eelmisel nädalal. Mis tähendab, et neli esimest lugu on endiselt Nubluga.

Mis toimub, inimesed?

Ei leia uut muusikat üles, ei meeldi midagi uutest?

Või mis toimub, artistid – pole inspikat? Ei taha midagi välja anda enne laussügist?

Nojah. Ega terves tabelist pole ühtki uut Eesti lugu.

Pisikest mürgeldamist on teistes tabelites. Aga tõesti vaid pisut.

Albumite paremusjärjestusse on sekkunud Ariana Grande uus album. Poolenisti Pharrell Williamsi kirjutatud ja produtseeritud „Sweetener“, mis on popdaami neljas kauamängiv ja raksatanud pikkade plaatide nimekirja etteotsa.

Sama plaat on andnud ka kaks uut tulijat singlite edetabelisse. Sealt leiame loo „breathin“ kohalt 8 ja „everytime“ kohalt 38.

Festival Weekend on tõuganud ülespoole Post Malone’i albumid. Tänavune „beerbongs & bentleys“ on roninud neljandalt kohalt teiseks Ariana Grande taha ja varasem plaat „Stoney“ on kahekümne kolmandalt platsilt tuisanud tagasi esikümnesse kohale kaheksa.

Ka Miljardite plaat on tabelis tagasi. Kohal 26. Selle taga võivad olla bändi esinemised suurtel televiisoris üle kantud sündmustel lauluväljakul ja roosiaias.

Singlitabeli uueks tulijaks on Ariana Grande kõrval ainsana Calvin Harris, kelle koos Sam Smithi ja Jessie Reyeziga salvestatud lugu „Promises“ on tõusnud kohale 19. Kummaliselt madal lend Calvin Harrise kohta.

Ja muidugi on ilus vaadata, kuidas singlitabelit juhib kõikide maailma lugude ees kodumaine superkangelane Nublu kolme looga „öölaps!“, „Mina ka“ ja „2 Quick Start“.

Sedasorti pilti pole varem avanenud, et Eesti lugude esikümme on liikumatu. Kõik esimesed kümme lugu on täpselt samal kohal kui eelmisel nädalal. Mis tähendab, et neli esimest lugu on endiselt Nubluga.

Mis toimub, inimesed?

Ei leia uut muusikat üles, ei meeldi midagi uutest?

Või mis toimub, artistid – pole inspikat? Ei taha midagi välja anda enne laussügist?

Nojah. Ega terves tabelist pole ühtki uut Eesti lugu.

Pisikest mürgeldamist on teistes tabelites. Aga tõesti vaid pisut.

Albumite paremusjärjestusse on sekkunud Ariana Grande uus album. Poolenisti Pharrell Williamsi kirjutatud ja produtseeritud „Sweetener“, mis on popdaami neljas kauamängiv ja raksatanud pikkade plaatide nimekirja etteotsa.

Sama plaat on andnud ka kaks uut tulijat singlite edetabelisse. Sealt leiame loo „breathin“ kohalt 8 ja „everytime“ kohalt 38.

Festival Weekend on tõuganud ülespoole Post Malone’i albumid. Tänavune „beerbongs & bentleys“ on roninud neljandalt kohalt teiseks Ariana Grande taha ja varasem plaat „Stoney“ on kahekümne kolmandalt platsilt tuisanud tagasi esikümnesse kohale kaheksa.

Ka Miljardite plaat on tabelis tagasi. Kohal 26. Selle taga võivad olla bändi esinemised suurtel televiisoris üle kantud sündmustel lauluväljakul ja roosiaias.

Singlitabeli uueks tulijaks on Ariana Grande kõrval ainsana Calvin Harris, kelle koos Sam Smithi ja Jessie Reyeziga salvestatud lugu „Promises“ on tõusnud kohale 19. Kummaliselt madal lend Calvin Harrise kohta.

Ja muidugi on ilus vaadata, kuidas singlitabelit juhib kõikide maailma lugude ees kodumaine superkangelane Nublu kolme looga „öölaps!“, „Mina ka“ ja „2 Quick Start“.

Vaata tabelit Eesti Ekspressi veebiväljaandest!