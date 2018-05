EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: 5MIINUSTel on võhm väljas?

Väga kummaline. Väga bladi kummaline.

Eesti kõige populaarsema ansambli 5MIINUST uus EP „Niid for Spiid“ jõudis lõpuks ka neile digitaalsetele platvormidele, mida TIPP-40 tabeli koostamiseks arvestatakse, ja nimetatud EP neli lugu ei olegi tormijooksuga Eesti lugude edetabelit vallutanud.

Ainult kaks lugu EP-lt on end üldse esimese 40 sisse vajutanud. „Trenažöör“ uustulnukale kohale 23 ja „Keti lõpp“ kohale 36.

Eeldanuks, et kui „Niid for Spiid“ ka iTunesis, Deezeris ja Spotifys kättesaadavaks saab, siis lendab kogu 5MIINUSTe väikeplaadi materjal tabeli etteotsa, aga tutkit.

Milles asi?

Inimesed on tüdinenud nende hip-elektrost?

Ei tahaks uskuda.

Pigem on asi selles, et uue ilmumise esimene plahvatuslik erutuse tõus toimus YouTube’is ära. Sinna lükkasid Võsu ööbikud EP üles juba mõnda aega varem ja lood on seal keskkonnas korralikult kuulamist saanud.

Võimalik, et seal pressiti esimene mahl välja ja äkki pole teiste kanalite taga rippuvad austajad neid veel üles leidnud.

Igatahes järgmine nädal peaks asi selge olema. Kui „Niid for Spiidi“ lood jõhkramat musklit ei näita, siis võib arvata, et uue EPga on ropparid pisut mööda lasknud.

Eesti lugude kõrgeim uustulnukas on tegelikult tabelisse tagasi tõusnud Elina Nechayeva „La Forza“. Pärast edukat poolfinaali muutus lugu publiku jaoks taas atraktiivsemaks. Eurovisioni finaal toimus pärast seda, kui TIPP-40 tabeli arvestus juba lukus oli, aga oodatud ja loodetud triumfi asemel saavutatud kaheksas koht ei pruugi loo populaarsust väga suurendada.