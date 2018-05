EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: 5MIINUST lükkas Reketi troonilt, albumitabelis ruulib Korea-popp

Tasapisi, aga sihikindlalt ja resultatiivselt on Eesti lugude number üheks roninud 5MIINUSe kevadise EP „Niid for spiid“ pala „Trenažöör“. 5MIINUSe lood ei teinud digitabelis sellist uljast starti nagu niisuguse kaliibriga staarid tavaliselt, kuid pikkamööda on jõutud sihile.

Esikümnesse on nimetatud EP-lt turninud ka lugu „Keti lõpp“, kus teeb kaasa ka Reket. Reket, kellelt siis 5MIINUST liidripositsiooni üle võttis.

Reketil pole aga kurta midagi. Tema album „Rahu“ toodab kuulamist endistviisi mahukalt. Räpikujul on tipp-10s viis lugu, tipp-40s kuusteist lugu ja album on endiselt kõige kuulatum Eesti plaat.

Huvitav nähtus Eesti lugude tabelis peesitab positsioonil viis. Seal on Karl-Erik Taukari pala „Salaja“. Lugu, mis ilmus juba 2016. aastal ühes Taukari teise albumiga „Kaks“. Kuid laul on nüüd singliks kuulutatud, video sellest netti üles riputatud ja raadiote ning sotsiaalmeedia kaudu edukalt hitiks tõugatud.