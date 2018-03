Eesti teadlaspere allakäik räpase kutsikaärini

MARGUS ANSU/PM/Scanpix

 Kutsikavabrik võib usinale paaritajale sisse tuua kuni 70 000 eurot aastas, kulud aga on minimaalsed. Helsingi politsei hindab, et Soome portaalides ja parklates aetava varjatud kutsikaäri põhitegijad on eestlased.