Eesti suurim PR-operatsioon: ID-kaardi päästmine

Ülemöödunud nädala neljapäeva õhtul helistab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kommunikatsioonijuht Helen Uldrich majandus- ja kommunikatsiooni­ministeeriumi (MKM) kommunikatsioonipealikule Rasmus ­Ruudale. RIA kuulub MKMi haldusalasse. Ruuda saab teada, et ID-kaardil on avastatud turvarisk.

Riske ja riskikesi avastab RIA sageli. Tihti tuleb valehäireid. Kevadel oli üks Läti teadlane avastanud vigase ID-kaardi. RIA kontrollis üle, leidiski vea ja kontrollis ka kõiki teisi kaarte. Neil vigu ei leitud.

Seekord on asi aga tõsine. Esiteks puudutab võimalik oht 750 000 ID-kaarti, teiseks on neid teoreetiliselt võimalik murda nii, et häkker ei vaja füüsilist ligipääsu kaardile.

Kriisimeeskond ligi kahekümnest suhtekorraldajast

Reede hommikul kogunevad Ruuda, Uldrich ning Politsei- ja Piirivalve­ameti (PPA) pressipealik Kirsti Ruul nõupidamisele RIA peahoonesse. Käima läheb Eesti suurim PR-operatsioon.