Eesti spordi uus kangelane Ott Tänak – tallatakse maha, tõuseb ikka püsti

Kas mäletad sellist asja nagu rögadik?

„Pole kuulnud.“

Tänak vastab väledalt. Rallisõitjate aju peabki töötama nagu Ameerika salaluure superarvuti.

On kolmapäeva õhtupoolik sadamalinnas Matosinhoses, kus hiiglaslikus näitusekompleksis asub MM-võistluste kuuenda etapi, Portugali ralli keskus.

Puhub soe tuul.

Võistluste eelõhtul korraldavad tipptiimid ajakirjanikele oma teenindusalale püstitatud telkides kohtumisi pilootidega. Hyundail on lausa kahekorruseline ehitis. Citroëni üritusel ütleb Portugali ralli eelmine võitja Kris Meeke: „Ott on palju õppinud. Kindlasti on tal šansid võita.“

Istume Otiga tillukesel diivanil tema tiimi M-Spordi telgi tagaruumis.