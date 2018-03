Eesti skulptor ehitas Saksamaal kaheksameetrise dinosauruse

„Ehitasime seda koos skulptor Art Allmägiga kaks nädalat. Kogu protsess toimus ajal, mil muuseum oli külastajatele avatud ja nad said seda ehitust jälgida – kuidas amööbist kasvas monstrum,“ räägib Karlson ise.

„Drama is in Your Head“ (eesti keeles „Draama on sinu peas“) on Karlsoni näituste seeria, mille esimene osa leidis aset 2011. aastal Tallinnas Stalkeri festivali raames ja hiljem Berliinis. Karlsoni Draama-näitused on toimunud ka Tallinnas Hobusepea galeriis, Linnagaleriis ja Temnikova & Kasela galeriis. Leipzigis loodud dinosauruse puhul on tegemist aastate eest kaotsi läinud installatsiooni remake’iga, aga palju suuremal kujul.

„Samal ajal minu installatsiooniga avatakse muuseumis Kreeka kunstniku Blind Adami ja Leipzigi kohaliku kunstniku Sighard Gille installatsioonid. Igaüks meist sai ühe ruumi ja nii ongi täna siin majas kolme erineva installatsiooni avamine. Mina, pime mees ja 70. eluaastates vanahärra,“ kirjeldab Karlson.