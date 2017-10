Eesti sai Frankfurdi raamatumessil tähtsa uudise

Üks kõmulisemaid tehinguid Euroopa suurimal raamatumessil Frankfurdis tehti juba enne messi, kui sai teatavaks, et Michigani ülikooli neuroteadlase ­Ethan Krossi populaarteadusliku raamatu „Chatter“ eest maksti kaks miljonit dollarit. Krossi raamat räägib sellest, miks meil on olemas „sisemine hääl“ ja kuidas seda kontrollida. Raamatu avaldamisõigusi soovivad vähemalt tosin riiki.

Palju räägiti megastaaride ­ Cheri ja Roger Daltrey memuaaridest, mille avaldamisele on samuti palju pretendente. Ansambli The Who laulja Roger Daltrey memuaarid, mis ilmuvad 2018. aasta sügisel, räägivad tema ligi poole sajandi pikkusest karjäärist ühes oma aja kõmulisemas rokkansamblis. Väidetavalt pole need ainult rokimemuaarid, vaid ka sissevaade brittide elusse 1940.–1970. aastate vahel.