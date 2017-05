Millega Londoni raamatumess teiste hulgast silma paistab?

Londoni raamatumess (London Book Fair) on maailmas suuruselt teine raamatumess ja järgmisel aastal toimub see neljakümne seitsmendat korda. Seal on esindatud rohkem kui 130 maad. Kui on soovi ingliskeelse kirjastamisturuga kohtuda (aga samuti teiste riikide omaga), siis LBF on raamatumesside kuningas.